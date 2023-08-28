МИД Израиля предостерег своих граждан от поездок на Украину

Как уточнили в ведомстве, особенно эта рекомендация касается паломников-хасидов, которые могут пожелать посетить свои святыни на украинской территории по случаю еврейского Нового года

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Израиля рекомендуют своим гражданам избегать поездок на Украину из-за продолжающихся в этой стране боевых действий. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении израильского МИД. Особенно это касается паломников-хасидов, которые могут пожелать посетить свои святыни на украинской территории по случаю еврейского Нового года, отмечаемого в сентябре.

"В связи с продолжением войны на Украине Министерство иностранных дел продолжает призывать граждан Израиля полностью воздерживаться от посещения территории этого государства. Граждане Израиля, находящиеся в Украине, должны немедленно покинуть ее территорию. Положение в сфере безопасности в Украине представляет собой реальную постоянную угрозу, включая опасность бомбардировок с воздуха или ракетных обстрелов", - говорится в заявлении министерства.

Как отмечает газета Yedioth Ahronoth, в израильском МИД отдельно обращают внимание сограждан на нежелательность поездок "в город Умань и его окрестности".

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, которую ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.