Трамп обжалует перенос судебного разбирательства по штурму Капитолия

Бывший президент США отметил, что рассмотрение дела 4 марта 2024 года состоится "в разгар кампании политического оппонента Джо Байдена"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп заявил, что подаст апелляцию на решение Федерального суда столичного округа Колумбия перенести на 4 марта 2024 года разбирательство по существу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

"Ненормальный [спецпрокурор США] Джек Смит и его бандитская команда, которые были замечены идущими в Белый дом перед выдвижением обвинений против 45-го президента, решили [рассмотреть дело] в разгар кампании политического оппонента Джо Байдена. Вмешательство в выборы! - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. - Сегодня пристрастная, ненавидящая Трампа судья дала мне только двухмесячное продление, как и хотело наше коррумпированное правительство. Я буду обжаловать!"

Как заявила в понедельник судья Федерального суда столичного округа Колумбия Таня Чаткэн, судебное разбирательство по существу дела о якобы предпринятой в январе 2021 года Трампом попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах, начнется 4 марта 2024 года.

1 августа спецпрокурор США Джек Смит объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем остаться у власти, несмотря на поражение. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых политику, составляет 20 лет лишения свободы.