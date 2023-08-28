В США заявили, что панды из зоопарка Вашингтона могут вернуться в Китай в конце года

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что пока не говорила на эту тему с американским президентом Джо Байденом

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американская администрация из-за напряженных отношений с Пекином, скорее всего, должна будет вернуть Китаю больших панд, которые сейчас живут в вашингтонском зоопарке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге.

Ее спросили, есть ли вероятность, что президент США Джо Байден "попросит председателя КНР Си [Цзиньпина] позволить пандам остаться". "Я полагаю, панды уедут в конце года", - ответила Жан-Пьер, добавив, что пока не говорила на эту тему с американским лидером.

С 1984 года Китай начал сдавать больших панд в аренду на 10 лет для укрепления отношений с иностранными государствами. По истечении срока аренды животные возвращаются на родину, а в случае появления на свет детеныша через несколько лет он также отправляется в Китай.