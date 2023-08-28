Сербская партия "Движение социалистов" выступила с инициативой о вступлении Сербии в БРИКС

Согласно заявлению партии, почти две трети граждан воспринимают членство страны в объединении как лучший и более приемлемый интеграционный вариант

БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Сербская партия "Движение социалистов", чьим основателем является глава Агентства безопасности и информации республики Александар Вулин, внесла в парламент предложение о вступлении страны в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом говорится в опубликованном на сайте партии заявлении.

"Депутаты "Движения социалистов", партии, основанной Александаром Вулиным, внесли сегодня в парламент предложение о принятии резолюции о вступлении Сербии в БРИКС", - говорится в документе.

"Недостаток открытого социального диалога, навязывание интеграции ЕС как готового решения и единственного пути, а также лицемерие администрации Брюсселя, постоянный политический шантаж и требование отказа от части территории государства привели к тому, что граждане Сербии наконец массово осознали, что являются жертвами хорошо продуманной манипуляции коллективного Запада. Результатом всего этого является тот факт, что почти две трети граждан воспринимают членство Сербии в БРИКС как лучший и более приемлемый интеграционный вариант, который в долгосрочной перспективе представляет лучшие перспективы для быстрого и качественного экономическо-хозяйственного развития", - отмечается в заявлении.

В понедельник президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил о том, что БиГ должна вступить в БРИКС и не ждать очередных невнятных требований от ЕС по вопросу членства в сообществе.

Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Как объявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов объединения решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.