28 августа, 20:22

Госдеп одобрил возможную продажу Японии крылатых ракет JASSM-ER на $104 млн

Как отметили в Пентагоне, сделка не повредит боеготовности США

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США одобрил продажу Японии около 50 крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range) и сопутствующего оборудования на сумму $104 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Главным подрядчиком выступит компания Lockheed Martin. Для реализации этой сделки в Японию не нужно будет направлять представителей американского правительства или подрядчика, уточнил Пентагон.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства. Оно заверило, что продажи Японии не повредят боеготовности США и "не изменят базовый военный баланс" в регионе. 

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