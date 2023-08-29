Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт заняла третье место в рейтинге политиков ФРГ

Она выступает за дипломатическое решение конфликта на Украине и отмену санкций против России

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Депутат германского Бундестага, экс-глава фракции Левой партии в парламенте Сара Вагенкнехт, выступающая за дипломатическое решение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ, поднялась на третье место в рейтинге популярности среди политиков ФРГ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

Ранее Вагенкнехт, рассматривающая вариант создания собственной партии, занимала лишь седьмую строчку. Более популярными, чем депутат, в настоящее время являются только министр обороны Борис Писториус (первое место) и премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер (второе место). Канцлер ФРГ Олаф Шольц занимает лишь 12-ю позицию. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок расположилась на 11-й строчке.

Опрос проводился 28 августа. Количество участников не уточняется.

Вагенкнехт является депутатом Бундестага от левых с 2009 года, с 2015 по 2019 год она была сопредседателем фракции. Ее мандат действует до 2025 года.

В последние месяцы в СМИ все чаще появляются публикации о разногласиях Вагенкнехт с руководством Левой партии. У нее много противников среди левых, в том числе и потому, что она сама является одним из самых резких критиков левых. Один из примеров - организованная ею крупная демонстрация в центре Берлина, которая состоялась 25 февраля. Участники акции требовали делать ставку на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, а не на поставки оружия. В акции также участвовали сторонники правой "Альтернативы для Германии", именно это дало повод руководству Левой партии дистанцироваться от Вагенкнехт.

Недавно Вагенкнехт заявила, что Германии следует отменить санкции против России, пока они не погубили республику.