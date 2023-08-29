Госдеп ждет соблюдения РФ Венской конвенции в отношении вызванных на допрос дипломатов США

В американском ведомстве также добавили, что обвинения в адрес экс-сотрудника генконсульства во Владивостоке Роберта Шонова не имеют оснований

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США считает беспочвенными обвинения в адрес экс-сотрудника генконсульства Соединенных Штатов во Владивостоке Роберта Шонова, признавшего вину в сборе данных о ходе специальной военной операции по заданию американских дипломатов, и ждет от РФ выполнения обязательств по Венской конвенции в отношении двух сотрудников американского посольства в Москве, которых планируют допросить в ФСБ России по его делу.

"Обвинения в адрес господина Шонова абсолютно беспочвенны. Как мы уже заявляли ранее, господин Шонов работал в компании, которая на контрактной основе предоставляла услуги посольству США в Москве в строгом соответствии с российскими законами и правилами <...>. Россия обязана в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях относиться к дипломатам с должным уважением и принимать все требуемые меры для того, чтобы не допускать каких-либо посягательств на их личность, свободу или честь, и мы ждем от нее соблюдения этих обязательств", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России, Шонову предъявлено обвинение в сборе для США данных о ходе специальной военной операции по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). По данным ФСБ, "с сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна". В спецслужбе отметили, что этих дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США в Москве направлены соответствующие повестки.