Германский депутат: кабмин ФРГ замалчивает расследование взрывов на "Северных потоках"

Штеффен Котре предположил, что за этим могут стоять США

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Германии замалчивает расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". За диверсиями, предположительно, стоят США. Такую точку зрения выразил корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии", член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре на просьбу прокомментировать недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что след по делу о взрывах на "Северных потоках" ведет на Украину.

"Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на "Северный поток". За этим стоят союзники, вероятно США", - сказал Котре. Спецслужбы Швеции и Дании, по его мнению, не хотят сотрудничать со спецслужбой ФРГ. "Правительство Германии препятствует и не хочет информировать [о ходе расследования диверсий на "Северных потоках"]", - отметил депутат. "К месту взрывов прибыло судно ВМС Германии. Оно прибыло слишком поздно и было недостаточно оборудовано, так что вряд ли могло что-либо расследовать", - подчеркнул Котре.

Однако правительству Германии, как полагает депутат, "очень кстати, что российский газ больше не может поставляться, по крайней мере в предусмотренных объемах". "В ущерб Германии потребители должны отказаться от дешевого российского газа и вместо этого покупать дорогой сжиженный газ из США", - констатировал депутат. Евросоюз, как указал Котре, вел переговоры с США о закупке СПГ много лет назад, еще до конфликта на Украине. "Северный поток" снова будет запущен только тогда, когда в Германии появится федеральное правительство, которое будет заботиться о немецких интересах", - резюмировал депутат.

О расследовании взрывов на "Северных потоках"

Телеканал ZDF 25 августа сообщил, что источники, знакомые с ходом расследований диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", утверждают, что следы ведут в одном направлении - на Украину. Официально федеральная прокуратура ФРГ продолжает расследование. Однако, по данным ZDF и журнала Der Spiegel, источники, знакомые с ходом расследования, считают украинский след особенно убедительным. Позже заместитель представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил, что расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" продолжается, кабмин не хочет спекулировать на тему виновных в диверсиях.