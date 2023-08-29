В Конгрессе США сомневаются, что Минюст объективен в отношении Хантера Байдена

Председатели судебного комитета, комитета по надзору и подотчетности и комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Джим Джордан, Джеймс Комер и Джейсон Смит потребовали от американского генпрокурора не позднее 11 сентября предоставить все документы, которые связаны с назначением Дэвида Уайсса

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Председатели судебного комитета, комитета по надзору и подотчетности и комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан, Джеймс Комер и Джейсон Смит в понедельник потребовали от министерства юстиции предоставить всю документацию, связанную с назначением прокурора округа Делавэр Дэвида Уайсса спецпрокурором по делу Хантера Байдена, сына президента США. Они подозревают ведомство в отсутствии объективности.

"Вы назначили спецпрокурором человека, который видел все нарушения в ходе расследования, который провел последние два месяца, заявляя, что ему не нужен статус спецпрокурора, и на котором лежит ответственность за сделку о признании вины, которая провалилась в суде и рассматривается как позор для министерства", - говорится в письме, которое конгрессмены направили министру юстиции США Меррику Гарленду.

Джордан, Комер и Смит потребовали от американского генпрокурора не позднее 11 сентября предоставить им все документы, связанные с назначением Уайсса, включая "любые дополнительные распоряжения, указания или инструкции" Гарленда. Законодатели хотят убедиться, что Минюст не пытался "обойти принцип верховенства закона в интересах Хантера Байдена, президента [Джо] Байдена и семьи Байдена".

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что назначение Уайсса - это лишь прикрытие, которое делает режим Джо Байдена сопоставимым с "хунтами в странах третьего мира и диктатурами" Европы XX века.

Расследование в отношении сына Байдена по вопросу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период у него был револьвер Colt Cobra и он принимал наркотики. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или хранят у себя наркотические вещества. В тот же период сын нынешнего президента США, представляющего Демократическую партию, проигнорировал требования властей об уплате налогов. Ставшие достоянием гласности решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали негодование у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии.