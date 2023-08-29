Ким Чен Ын заявил, что ВМС КНА станут составной частью ядерных сил сдерживания

Лидер КНДР также отметил, что части всех видов войск "получат новые вооруженные средства" в соответствии с "политикой расширенного применения тактического ядерного оружия"

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. КНДР планирует сделать ВМС Корейской народной армии (КНА) составной частью ядерных сил сдерживания. Об этом лидер страны Ким Чен Ын заявил во время посещения вместе со своей дочерью морского командования по случаю Дня ВМС.

"Впредь ВМС КНА станут составной частью ядерной силы сдерживания государства, призванной выполнять стратегические задания", - привело его слова государственное агентство КНДР ЦТАК. Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что части всех видов войск "получат новые вооруженные средства" в соответствии с "политикой расширенного применения тактического ядерного оружия", направленной на строительство ядерных вооруженных сил. При этом он не отметил, о каком именно новом оружии идет речь.

Выступая перед собравшимися, лидер КНДР заявил о необходимости утверждения единой системы руководства ЦК Трудовой партии Кореи для того, чтобы ВМС КНА находились "в полной готовности к войне" и "уничтожили назначенную ЦК партии цель в намеченное время". "Война является не только противоборством техники и оснащения, но и противоборством между идеями, идеалами и моралью", - отметил он.

Ким Чен Ын также подчеркнул, что "секрет стремительного развития боеспособности ВМС заключается в мощном продвижении модернизации вооруженного оснащения", а также в проведении учений "в практической боевой обстановке".