Ким Чен Ын заявил об опасности ядерной войны в водах у Корейского полуострова

Лидер КНДР отметил, что конфронтационные действия Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг полуострова

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи дестабилизируют регион вокруг Корейского полуострова и повышают уровень опасности возникновения ядерной войны в том числе на море. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения командования ВМС Корейской народной армии.

"Некоторое время назад лидеры банд из США, Японии и Южной Кореи собрались вместе и объявили, что будут проводить различные совместные военные учения и приступили к их реализации. Из-за безрассудных конфронтационных маневров враждебных сил, в том числе США, воды вокруг Корейского полуострова сегодня превратились в крупнейший в мире район концентрации военной техники и самую нестабильную акваторию с риском ядерной войны", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Сложившаяся ситуация требует от наших ВМС приложить все усилия для поддержания постоянной боевой готовности, готовности сломить волю противника к войне в случае непредвиденных обстоятельств", - добавил лидер КНДР.

Ким Чен Ын посетил морское командование по случаю отмечаемого в стране Дня ВМС.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль в середине августа провели трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. По его итогам они договорились проводить ежегодные совместные учения с целью укрепления военного сотрудничества. В июле США и Южная Корея также проводили учения с участием американской атомной подводной лодки. Кроме того, стратегическая субмарина США USS Kentucky с ядерным вооружением на борту заходила в южнокорейский порт Пусан.