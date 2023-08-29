В Чили семь бывших военных осудили на 25 лет за убийство певца Виктора Хары

Суд также обязал государство выплатить $175,5 тыс. детям и вдовам Хары

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Верховный суд Чили в понедельник признал семерых военных в отставке виновными в убийстве певца Виктора Хары в годы диктатуры генерала Аугусто Пиночета и подтвердил назначение им наказания в виде 25 лет заключения.

"Верховный суд вынес сегодня, 28 августа, окончательный приговор в отношении семи военнослужащих в отставке за похищение и убийство певца Виктора Хары Мартинеса и на тот момент директора пенитенциарной системы Литтре Кироги. Преступления были совершены в сентябре 1973 года в Сантьяго", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте судебной системы Чили.

Согласно приговору, Рауль Хофре Гонсалес, Эдвин Димтер Бианчи, Нельсон Хасе, Эрнесто Бетке, Хуан Хара Кинтана и Эрнан Чакон Сото получили 15 лет тюрьмы за убийство Хары и Кироги и еще 10 лет за их похищение. Еще один бывший военный Роландо Мело Сильва был приговорен к 8 годам лишения свободы за сокрытие преступлений.

Суд также обязал государство выплатить по 150 млн песо ($175,5 тыс.) детям и вдовам Хары и Кироги.

Хара, поддерживавший Коммунистическую партию Чили, был арестован на следующий день после военного переворота 11 сентября 1973 года, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент - социалист Сальвадор Альенде. Певца доставили на спортивный стадион в столице Чили Сантьяго, который был превращен в концентрационный лагерь, и подвергли пыткам. Спустя несколько дней он был застрелен под трибунами стадиона.

По официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили (1973-1990) были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3 225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.