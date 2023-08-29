Глава комитета начальников штабов: Япония сейчас не может обеспечить свою безопасность

По словам Ёсихидэ Ёсиды, это стало причиной увеличения расходов на оборону до 2% от ВВП

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония при ее нынешних оборонных возможностях не может полностью обеспечить собственную безопасность, в связи с чем в прошлом году было принято решение повысить расходы на оборону. Такое мнение выразил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида в интервью изданию Nikkei Asia.

"Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями. Именно поэтому было принято решение об увеличении расходов на оборону до 2% от ВВП и коренном укреплении наших возможностей в рамках трех ключевых документов оборонной политики", - сказал он.

"Я хочу, чтобы общественность осознала стратегическую ситуацию, в которой находится Япония. Международное сообщество стоит на критическом этапе решения вопроса о том, сможет ли оно предотвратить односторонние изменения статус-кво силой и сохранить международный порядок, основанный на верховенстве закона. Япония находится на передовой линии этой борьбы в Индо-Тихоокеанском регионе", - добавил Ёсида.

Он также высказался за расширение оборонного сотрудничества с Австралией, Индией и США.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время там подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.