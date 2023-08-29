Глава комитета начальников штабов: Япония должна усилить потенциал против ракетных атак

Ёсихидэ Ёсида также отметил, что необходимо больше подземных убежищ

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Япония на фоне развития ракетно-ядерной программы КНДР должна укреплять свои возможности по противодействию ракетным атакам, в том числе за счет усиления контратакующего потенциала. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Ёсихидэ Ёсида в интервью изданию Nikkei Asia.

"Усиление противоракетной обороны само по себе не защитит жизнь и имущество наших граждан. Северная Корея приобрела передовой, сложный потенциал, включая ракеты с нестандартными траекториями, которые трудно перехватить. Мы должны решить три задачи. Нам необходимо наращивать потенциал контрудара, чтобы мы могли поражать цели с помощью ракет и укреплять наши возможности по перехвату. Нам также необходимо больше подземных убежищ, чтобы минимизировать ущерб от ракетной атаки и защитить наших людей", - отметил он.

Японское правительство 16 декабря прошлого года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указано на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", закупить американские крылатые ракеты Tomahawk и разработать собственные гиперзвуковые вооружения.

С 2017 года КНДР испытала 14 ракет с дальностью полета 5,5 тыс. км и более, которые Япония относит к классу межконтинентальных баллистических ракет. Больше всего таких запусков (семь) было произведено в 2022 году. В этом году КНДР осуществила уже четыре подобных пуска. В частности, Пхеньян дважды испытывал новую МБР "Хвасон-18" с двигателем на твердом топливе.