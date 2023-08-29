29 августа, 03:27

Reuters: Марк Ламберт может стать главным чиновником Госдепартамента по вопросам Китая

По сведениям источников агентства, в американском внешнеполитическом ведомстве обсуждают возможность сделать его также главой созданного в декабре 2022 года в структуре Госдепа нового аппарата по координации политики в отношении КНР

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Марк Ламберт вероятно займет пост заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Китая и Тайваня, сменив на этой должности Рика Уотерса. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их сведениям, в американском внешнеполитическом ведомстве обсуждают возможность сделать Ламберта также главой созданного в декабре прошлого года в структуре Госдепа нового аппарата по координации политики в отношении Китая. Когда Госдепартамент объявит о своем решении, пока неизвестно. Отмечается, что назначение Ламберта едва ли поменяет политику Вашингтона в отношении Пекина, которую американский лидер Джо Байден определяет как "напряженную конкуренцию".

В случае утверждения кандидатуры Ламберта, он, как и раньше, будет находиться в подчинении помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка. 

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