Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным до начала сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президенты Турции и России в ходе намеченных на начало сентября переговоров намерены обсудить как изначальную зерновую сделку, так и возможные альтернативы для доставки продовольствия

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, намеченного на 19 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник в политических кругах в Анкаре.

"Эрдоган и Путин встретятся до открытия Генассамблеи. Не позже. Окончательная дата все еще на стадии согласования, но это произойдет до ГА ООН", - сказал собеседник. Он также добавил, что стороны намерены "внимательно обсудить перспективы мирного решения" конфликта на Украине.

Кроме того, по словам источника, Эрдоган и Путин обсудят как изначальную зерновую сделку, так и возможные альтернативы для доставки продовольствия. "Позиция Анкары была выражена уже не раз, в том числе на днях [глава МИД Хакан] Фидан в Киеве отмечал, что изначальный вариант зерновой сделки с точки зрения маршрута доставки наиболее предпочтителен в отличие от теоретических альтернатив. На переговорах лидеров в России будет обсуждаться в целом вопрос о возобновлении сделки в ее прежнем виде. Но и возможные альтернативы для доставки зерна в нуждающиеся страны также будут в повестке", - сказал собеседник агентства.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября. Агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников сообщило, что Эрдоган может посетить Россию 8 сентября, но эту информацию не стали комментировать в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик подтвердил, что местом переговоров будет Сочи, но не назвал дату.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что встреча двух лидеров состоится скоро, однако не стал называть конкретные даты.