Bloomberg: лидеры США и Бразилии планируют встретиться 19 сентября на полях Генассамблеи

Как отметил глава Минтруда Бразилии Луис Мариньо, Джо Байден и Луис Инасиу Лула да Силва "выпустят своего рода манифест, привлекающий внимание к необходимости улучшения трудовых отношений"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Президенты США и Бразилии Джо Байден и Луис Инасиу Лула да Силва планируют встретиться 19 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на бразильского чиновника.

По его данным, встреча запланирована на 19 сентября после того, как оба лидера выступят перед Генеральной Ассамблеей.

Как заявил в интервью агентству министр труда Бразилии Луис Мариньо, президенты на совместном мероприятии "выпустят своего рода манифест, привлекающий внимание к необходимости улучшения трудовых отношений", который затронет условия и оплату труда.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден рассчитывает обсудить с президентом Бразилии широкий круг вопросов как двусторонних, так и многосторонних отношений.