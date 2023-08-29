Урсула фон дер Ляйен также способствует затягиванию украинского конфликта, снабжая Киев боеприпасами, заявил Флориан Филиппо

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен занимается разграблением французской армии и способствует затягиванию украинского конфликта, снабжая Киев боеприпасами. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Урсула [фон дер Ляйен] решает отправить снаряды на [сумму] €1,1 млрд на Украину, [которая находится под властью Владимира] Зеленского, - написал Филиппо в социальной сети X (ранее Twitter). - Кто дал на это согласие? Нет [попыткам] разграбить нашу армию и продлить войну".

Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано информировал 12 августа, что Евросоюз за последние полгода передал Украине 223,8 тыс. артиллерийских снарядов и 2,3 тыс. ракет суммарной стоимостью €1,1 млрд. Речь идет о поставках в рамках плана, утвержденного 9 февраля, цель которого - передача Киеву 1 млн снарядов до конца 2023 года, на что Евросоюз выделил €2 млрд.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.