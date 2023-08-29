Эксперты считают, что вступление Египта в БРИКС позволит ему привлечь больше инвестиций

По словам представителя консалтингового агентства FIM Partners Чарльза Робертсона, Египет нуждается в прямых иностранных инвестициях и в облегчении долговых обязательств, а участие в группе стран поспособствует в решении этих двух проблем

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Вступление в БРИКС в долгосрочной перспективе позволит Египту привлечь больше инвестиций и укрепить экономику. Соответствующее мнение экспертов приводит агентство Reuters.

"Вступление Египта в объединение поможет укрепить отношения с экономиками развивающихся стран", - заявила Моника Малик из ADCB (Коммерческий банк Абу-Даби) и отметила, что членство в БРИКС в конечном итоге поможет Египту привлечь больше инвестиций.

По словам представителя консалтингового агентства FIM Partners Чарльза Робертсона, Египет нуждается в прямых иностранных инвестициях и в облегчении долговых обязательств, а участие в группе стран поспособствует в решении этих двух проблем. В свою очередь представитель консалтинговой компании Capital Economics Джеймс Свонстон отметил, что расширение БРИКС предвещает перемены в геополитической обстановке и может иметь долгосрочные последствия для развития торговли и экономического роста.

Ранее министр финансов Египта Мухаммед Мааит заявил, что присоединение Египта к БРИКС поможет стране уменьшить давление на государственный бюджет.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам XV саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.