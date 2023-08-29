На Украине утверждают, что Запад дал Киеву добро на удары по Крыму

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его страна может "уничтожать все российское"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что западные партнеры разрешили Киеву наносить удары по Крыму.

"Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили - "нет-нет, давайте только без этого". Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированной территории", - приводит его слова издание "Страна".

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, в результате чего погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Президент России Владимир Путин возложил на Киев ответственность за эту атаку. Он подчеркнул, что речь идет о бессмысленном с военной точки зрения преступлении, "поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок". Кроме того, Минобороны РФ регулярно сообщает, что средства ПВО уничтожают украинские беспилотники, которыми Киев пытается атаковать объекты на территории Крыма.

Еще в начале 2023 года в Пентагоне дали понять, что не возражают против атак территории Крыма со стороны ВСУ, поскольку в США полуостров считают частью Украины. Глава Минобороны Украины в свою очередь в конце июля, отвечая на вопрос CNN о планах полностью вывести из строя Крымский мост, заявил, что Киев продолжит использовать "тактику разрушения логистических линий противника". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова, заявила, что "оплачивать" предполагаемые деяния Украины будут США и Британия вместе с ЕС.

Обычно Киев прямо не признает свою ответственность за удары по полуострову и рассказывает о своих атаках уже постфактум. Это стандартная практика заявлений для украинских властей, которые давали обязательство не применять получаемое от Запада вооружение для ударов по территории РФ.