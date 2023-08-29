FT: разногласия стран по поводу бюджета ЕС угрожают финансовой поддержке Украины

По данным газеты, запросы Брюсселя о дополнительном финансировании в общей сложности на €86 млрд разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям расходов

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Разногласия стран - членов Евросоюза по поводу увеличения в 2021-2027 годах на €86 млрд бюджета сообщества в связи с растущими расходами Брюсселя и дефицитом госбюджетов несут угрозу финансовой поддержке Украины. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссиях по этому поводу.

По данным издания, запросы Брюсселя "о дополнительном финансировании в общей сложности на €86 млрд, направленные на снижение нагрузки на бюджет ЕС при одновременном закреплении четырехлетней поддержки Украины, разделили государства-члены и обернулись призывами к сокращениям [расходов]".

ЕС готовит план военной поддержки Украины, включающий поставки оружия и подготовку военных, на сумму в €20 млрд на следующие четыре года, который, вероятно, будет осуществляться через Европейский фонд мира (ЕФМ). Средства из этого фонда, как сообщалось ранее, будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ.

€66 млрд включают почти 19 млрд на покрытие неожиданно высоких процентных расходов по совместным займам ЕС, около 2 млрд на увеличение административных расходов, в том числе повышение зарплат чиновников. 15 млрд предполагается израсходовать на проекты, связанные с ростом миграции и финансированием не входящих в ЕС стран, а также 10 млрд на такие инициативы блока, как новый инновационный фонд.

"Сопротивление" растущим финансовым амбициям Брюсселя возглавили такие страны, как Германия и Нидерланды, которые утверждают, что бремя "затягивания поясов", касающееся национальных бюджетов из-за повышения процентных ставок и требований к заработной плате должен взять на себя и сам Брюссель. "Время неподходящее [для увеличения таких расходов], - приводит издание слова дипломата ЕС высокого ранга. - Правительствам приходится самим принимать трудные решения, и теперь Брюссель просит их внести еще больший вклад". "Честно говоря, фраза "Брюсселю нужны наши деньги, чтобы увеличить зарплаты членов Еврокомиссии в соответствии с инфляцией" - не лучшая внутриполитическая платформа для национальных лидеров", - добавили источники FT.

По мнению многих государств - членов ЕС, несколько элементов дополнительного пакета финансирования - следствие внутренних проблем управления бюджетом ЕС, и поэтому не заслуживает дополнительных средств.