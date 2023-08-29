Правительство Южной Кореи заложило $393 млн в проект бюджета на помощь Украине

В 2023 году на эти цели было отведено в восемь раз меньше средств - $47,5 млн

СЕУЛ, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея, согласно представленному проекту бюджета, предварительно планирует выделить в 2024 году на различные формы оказания помощи Украине 520 млрд вон ($393 млн). Об этом сообщило агентство Yonhap.

В 2023 году на Украину в южнокорейском бюджете было отведено в восемь раз меньше средств - 62,9 млрд вон ($47,5 млн).

В следующем году правительство предлагает выделить 260 млрд вон ($196,5 млн) на гуманитарную помощь, 130 млрд вон (около $98,25 млн) - на проекты по восстановлению, еще 130 млрд вон - на содействие по линии международных организаций.

Южнокорейское правительство предлагает установить расходы на официальную помощь в целях развития иностранных государств на уровне 6,5 трлн вон. Они также намерены выделить 1,9 трлн вон на различные дипломатические инициативы в Индо-Тихоокеанском регионе и в Африке - на 600 млрд вон больше, чем в 2023 году. 700 млрд вон планируется потратить на гуманитарную помощь в связи с природными катастрофами, региональными конфликтами в иностранных государствах.

В июле в ходе визита на Украину президент Республики Корея Юн Сок Ёль представил "инициативу мира и солидарности на Украине", которая подразумевает оказание помощи в сфере безопасности, гуманитарной плоскости и в проектах по восстановлению.

Проект бюджета еще предстоит передать на рассмотрение парламенту.