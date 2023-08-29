Польская чиновница раскритиковала Байдена из-за проблем с хранением украинского зерна

Ядвига Эмилевич также раскритиковала действия Евросоюза в отношении зернового кризиса и призвала к реформам в сельскохозяйственной отрасли

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Уполномоченная правительства Польши по сотрудничеству с Украиной Ядвига Эмилевич раскритиковала президента США Джо Байдена за отсутствие прогресса в строительстве в республике элеваторов для хранения украинского зерна. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

"Байден публично дал обещание (о строительстве элеваторов во время выступления в Филадельфии в июне прошлого года - прим. ТАСС), но когда мы начали спрашивать об этом, никто в администрации [США] не был готов ответить на вопрос", - отметила она, рассказывая о результатах встречи с официальными лицами в Вашингтоне. По словам Эмилевич, строительство таких сооружений необходимо в связи с тем, что "после сбора урожая [существующих] польских элеваторов будет недостаточно для хранения украинского зерна, подсолнечника и других культур".

Газета уточняет, что это "редкое для союзника Вашингтона в Центральной и Восточной Европе заявление". При этом критика из Польши в адрес США свидетельствует о более глубоких разногласиях, которые возникли между этой страной и Соединенными Штатами, хотя они вместе высказываются за поддержку Украины, указывает FT.

Эмилевич также раскритиковала действия Евросоюза (ЕС) в отношении зернового кризиса и призвала к реформам в сельскохозяйственной отрасли. "Если вы действительно думаете, что Украина станет членом ЕС, то нам определенно необходимо пересмотреть нашу сельскохозяйственную политику", - сообщила она.

В прошлом году ЕС отменил все тарифные ограничения на ввоз украинского зерна, что привело к перенасыщению рынков стран сообщества, в том числе польского. В связи с этим Польша ввела запрет на импорт зерновых с Украины, разрешив только их транзит в третьи страны. 25 августа Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.