Япония считает неприемлемым поднятие российского флага на острове Сигнальный

Он входит в состав Малой Курильской гряды

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Японские власти считают неприемлемым поднятие флага России на маяке на острове Сигнальный, который входит в состав Малой Курильской гряды. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Учитывая позицию нашей страны по территориальному вопросу, 2 и 25 августа мы заявили по дипломатическим каналам, что поднятие флага, похожего на российский, неприемлемо", - сказал он на регулярной пресс-конференции в Токио.

Маяк на острове Сигнальный в ясную погоду виден из порта Немуро на острове Хоккайдо. Изначально, как сообщали японские СМИ, российский флаг на маяке заметили жители Немуро, после чего к острову был отправлен катер береговой охраны, который подтвердил факт наличия флага. Затем маяк был выкрашен в белый цвет в середине августа.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.