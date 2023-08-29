Премьер Вануату призвал США быстрее открыть посольство

Алтои Исмаил Калсакау добавил, что Франция должна вернуться и оказать гуманитарную помощь

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Вануату Алтои Исмаил Калсакау выступил с призывом к США быстрее открыть посольство в тихоокеанском государстве, а Францию, бывшую метрополию, - вернуться и оказать гуманитарную помощь. Об этом политик сообщил в интервью журналу Foreign Policy.

Издание отмечает, что администрация Калсакау считается прозападной, но при этом премьер выступает также за развитие отношений с Китаем и привлечение китайских инвестиций. В интервью премьер сообщил, что хотел бы возвращения французского агентства развития, поскольку оно обеспечило "большие успехи в экономическом развитии" Вануату, а затем "собрало все вещи и уехало" в начале 1980-х годов, после обретения островным государством независимости.

Отдельно Калсакау призвал США "приехать и быстро устроиться". "Откройте [посольство США], а потом мы поговорим", - указал премьер, добавив, что хочет обсудить этот вопрос с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в следующем месяце на саммите с участием других лидеров государств Тихого океана, если останется у власти.

Журнал отмечает, что и Вашингтон, и Пекин стремятся обеспечить свое присутствие на Вануату. Кроме возможного открытия посольства, США рассматривают возможность учредить новые региональные представительства Агентства США по международному развитию в Тихом океане. Китай, в свою очередь, направил на Вануату экспертов по вопросам безопасности с расчетом на заключение соглашения с островным государством в этой сфере.

"Мы придерживаемся политики "всем - друзья, враги - никому". У нас очень хорошие отношения с Китаем. Мы оспорим слова любого в мире, кто выступит с обвинением, что эти отношения нарушают суверенитет Вануату. <...>. Я не вижу, чтобы какие-либо отношения с другими странами мира, включая Китай, ставили бы под угрозу суверенитет Вануату", - добавил он.