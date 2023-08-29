СМИ: Индонезия должна вступить в БРИКС, если объединение докажет свою состоятельность

Как уточнила газета The Jakarta Post, речь идет о способности отстаивать более равный и справедливый экономический порядок, а также взаимовыгодное партнерство для стран Глобального Юга

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Республика Индонезия должна присоединиться к БРИКС, если объединение сможет доказать, что оно способно отстаивать более равный и справедливый экономический порядок, а также взаимовыгодное партнерство для стран Глобального Юга. Такое мнение высказала редколлегия газеты The Jakarta Post.

Столкнувшись с торговыми спорами с Евросоюзом по поводу минеральных руд и пальмового масла, Индонезия может "оказаться в одной лодке со странами Глобального Юга", считает газета. Индонезия также несет на себе основную тяжесть агрессии Федеральной резервной системы США в отношении процентных ставок, в результате чего доллар США стал недосягаем для других валют, утверждает The Jakarta Post. В этих условиях БРИКС может предложить Джакарте равные условия и готовность учитывать взаимные интересы, что делает членство в объединении выгодным для республики. Однако в условиях ужесточения глобальной конкуренции БРИКС еще предстоит доказать свою состоятельность в продвижении более равного и справедливого экономического порядка, а также взаимовыгодного партнерства для стран Глобального Юга, чтобы Индонезия увидела выгоду от вступления, считает редколлегия.

Одним из пунктов повестки БРИКС, который Индонезия может рассмотреть, является предложение группы поддержать местные валюты для укрепления национальных экономик, пишет газета. The Jakarta Post подчеркивает, что Индонезия выступает за расчеты в местной валюте в АСЕАН с 2018 года, а поскольку в текущем году она председательствует в АСЕАН, вопрос выходит на новый уровень.

XV саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге под предводительством ЮАР. Источники индийской газеты Business Standard сообщали, что Индонезия могла быть принята в объединение. Однако впоследствии стало известно, что с 1 января 2024 год в состав БРИКС войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.