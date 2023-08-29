В Польше заявили, что вспышка легионеллеза в Жешуве не была актом биотерроризма

По словам пресс-секретаря министра-координатора по делам спецслужб Польши Станислава Жарына, республика не имеет дела с какими-либо целенаправленными действиями против нее

ТАСС, 29 августа. Вспышка легионеллеза ("болезни легионеров") в городе Жешув на границе с Украиной не является актом биотерроризма или диверсии. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Мы не получили никакой информации о том, что мы имели дело с саботажем, - сказал он. - Пока все выглядит так, что мы не имеем дела с какими-либо целенаправленными действиями против Польши".

"Власти хотели исключить определенные сценарии, которые напрашивались сами собой, речь могла бы идти о биотерроризме", - уточнил Жарын, отвечая на вопрос о деятельности в Жешуве польского Агентства внутренней безопасности (АВБ).

Первый случай легионеллеза был зарегистрирован в Жешуве 17 августа. С тех пор от этого заболевания умерли 11 человек, свыше 140 заразились. АВБ приступила к расследованию 25 августа в силу того, что город является крупным логистическим хабом, через который на Украину поставляется западное оружие.

В понедельник польский Минздрав сообщил, что источником заражения "болезнью легионеров" в Жешуве стал городской водопровод.

Легионеллез ("болезнь легионеров") острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 умерли.