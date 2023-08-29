29 августа, 07:14

СМИ: Эрдоган 4 сентября прибудет в Сочи для переговоров с Путиным

EPA-EFE/ CLEMENS BILAN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ CLEMENS BILAN

По данным Haberturk, визит в значительной степени сосредоточен вокруг решения вопроса о судьбе зерновой сделки

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 сентября провести в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Отмечается, что это будет однодневный визит, который будет в значительной степени сосредоточен вокруг решения вопроса о судьбе зерновой сделки. Также лидеры обсудят Сирию.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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