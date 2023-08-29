СМИ: Эрдоган 4 сентября прибудет в Сочи для переговоров с Путиным

По данным Haberturk, визит в значительной степени сосредоточен вокруг решения вопроса о судьбе зерновой сделки

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 4 сентября провести в Сочи переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Отмечается, что это будет однодневный визит, который будет в значительной степени сосредоточен вокруг решения вопроса о судьбе зерновой сделки. Также лидеры обсудят Сирию.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября.