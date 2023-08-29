Российские военнослужащие прибыли на учения ОДКБ "Взаимодействие - 2023"

Они пройдут на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил России прибыли в Белоруссию для участия в совместных учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие - 2023". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В Брест прибыл эшелон с воинским контингентом Российской Федерации для участия в совместном учении с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие - 2023" на территории Беларуси", - говорится в сообщении.

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами ОДКБ пройдет в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023". В рамках него на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября планируется проведение пяти совместных и специальных учений.

Военные отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учения "Поиск - 2023", в ходе учения "Эшелон - 2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальном учении "Барьер - 2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланировано также специальное учение "Скала - 2023" с подразделениями МЧС. На завершающем этапе учения "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.