Армия Израиля заявила о столкновениях и стрельбе при задержании 24 подозреваемых в терроре

Как отметили израильские военные, сообщений о ранениях со стороны еврейского государства в ходе ночных операций на Западном берегу не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили об ожесточенных столкновениях и стрельбе в ходе ночной операции по задержанию 24 подозреваемых в терроризме в двух десятках населенных пунктов, включая несколько крупных городов и лагерей палестинских беженцев, на Западном берегу реки Иордан.

"Сегодня ночью подразделения Армии обороны Израиля, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля задержали 24 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности лица по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС). В ходе операции в городе Рамалла (административный центр Западного берега - прим. ТАСС), в деревнях Сильвад, Марах-Рабах, Бейт-Сира, Сирис, лагере беженцев Аль-Аида и лагере беженцев Джалазун силовики задержали десять разыскиваемых лиц. При выводе войск из Рамаллы начались ожесточенные столкновения, в ходе которых силовики применяли средства по разгону демонстраций. Во время действий силовиков в селе Бейт-Омер подозреваемые бросали камни и взрывчатку в военных, которые отвечали стрельбой", - сообщила армейская пресс-служба.

Кроме того, в ходе операции "в городе Наблус и деревнях Бурка, Бейтот, Ориф и Бейт-Рима были задержаны еще шесть разыскиваемых лиц", продолжили военные. "В Наблусе вооруженные подозреваемые открывали огонь в районе нахождения силовиков, были обнаружены гильзы и рюкзаки. В Бейт-Риме подозреваемые бросали в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью, запускали фейерверки, небольшой ущерб был нанесен военной технике, в ходе рейда силовики также обнаружили и конфисковали боеприпасы", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что, кроме того, "после информации, полученной вчера вечером военнослужащими, силовики обнаружили и изъяли оружие типа М-16 и патроны, закопанные в землю в городе Хеврон". Сообщений о ранениях с израильской стороны в ходе всех ночных операций на Западном берегу не поступало, отметили в пресс-службе.

Израильские военные с апреля 2022 года проводят практически ежедневные рейды в рамках операции по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на теракты в городах Израиля.