Экс-депутат ФРГ обратился в прокуратуру из-за якобы ложных показаний Шольца

Фабио де Маси назвал "нелогичными" пробелы в памяти канцлера Германии

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Экс-депутат Бундестага и бывший член Европарламента от Германии Фабио де Маси подал заявление в прокуратуру Гамбурга о возбуждении уголовного дела в отношении канцлера Германии Олафа Шольца по подозрению в даче ложных показаний по делу о финансовых махинациях банка Warburg-Bank (Варбург-банк). Об этом сообщил портал RND.

По словам политика, он направил заявление по возбуждению уголовного дела в отношении Шольца в прокуратуру Гамбурга, а также сенатору ганзейского города по вопросам юстиции и защиты прав потребителей. В документе де Маси назвал "нелогичными" пробелы в памяти канцлера, который утверждал перед следственным комитетом парламента Гамбурга в августе, что якобы не помнит встреч с партнерами по банку Warburg-Bank Кристианом Олеариусом и Максом Варбургом в 2016 и 2017 годах.

Как отметил де Маси, эти утверждения сомнительны. "Олаф Шольц должен был помнить как минимум одну встречу в 2017 году, поскольку он публично подтвердил ее через своего пресс-секретаря Штеффена Хебештрайта в феврале 2020 года с (недостоверной) ссылкой на свой официальный календарь", - говорится в заявлении. Экс-депутат посчитал "недопустимым, чтобы канцлер обманывал следственный комитет", и в этой связи обратился в прокуратуру.

Шольц выступил 18 августа перед следственным комитетом в Гамбурге по так называемому делу Cum-Ex, в рамках которого идет расследование возможной связи членов правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с преступной группой мошенников, обворовывавших государство на миллиарды евро с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала. В ходе выступления перед комитетом, которое длилось свыше трех с половиной часов, Шольц ответил примерно на 30 вопросов. Глава правительства ФРГ отрицал обвинения, выдвинутые в его адрес.

Несколько лет назад СМИ обнародовали данные расследований о налоговых махинациях Cum-Ex, с помощью которых сети мошенников незаконно получали денежные средства, используя схему по возврату налогов. Газета Tagesspiegel информировала 15 августа, что прокуратура Гамбурга посчитала необоснованным иск, поданный адвокатом Герхардом Штрате в рамках расследований незаконной деятельности Warburg-Bank в феврале 2023 года, с обвинениями в адрес Шольца, а также нынешнего бургомистра города Петера Ченчера "в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов". В исковом заявлении утверждалось, что благодаря Шольцу, который в тот период занимал пост бургомистра Гамбурга, банку Warburg-Bank в 2016 году удалось избежать выплаты налоговым органам €47 млн.