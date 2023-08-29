В Турции прокомментировали информацию о планах Эрдогана совершить визит в Сочи 4 сентября

Окончательная дата находится на стадии согласования, сообщил источник в администрации турецкого лидера

АНКАРА, 29 августа. /ТАСС/. Подготовка визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию продолжается, точная дата находится в процессе согласования. Об этом сообщил ТАСС источник в администрации турецкого лидера.

"Определенные организационные процессы идут. Окончательной даты пока не сообщили. На стадии согласования", - сказал собеседник, отвечая на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о планах Эрдогана совершить визит в Сочи 4 сентября.

Ранее дипломатический источник в Турции сообщал ТАСС, что встреча Путина и Эрдогана планируется в Сочи, в качестве возможной даты называлось 4 сентября. Телеканал Haberturk также называет эту дату в качестве вероятной для поездки Эрдогана в Сочи.