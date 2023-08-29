Министры стран ЕС на неделе обсудят стратегию по ситуации в Нигере

Они также пересмотрят политику сообщества в отношении Сахеля, отметил портал EURACTIV

БРЮССЕЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Министры стран Евросоюза на неделе обсудят стратегию по ситуации в Нигере и пересмотрят политику сообщества в отношении Сахеля. Об этом сообщает портал EURACTIV, со ссылкой на внутренний меморандум дипломатической службы ЕС.

Согласно меморандуму, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель планирует спросить у государств - членов, как ЕС должен "адаптировать свой подход к Нигеру" и "в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, какую позицию ЕС готов рассмотреть в отношении помощи в целях развития, миграционной безопасности и управления границами", - сообщает портал. До сих пор внутри блока существовало согласие продолжать участвовать в жизни Сахеля, несмотря на ухудшение отношений и падение доверия со стороны многих жителей региона, утверждает EURACTIV.

Ожидается, что министры ЕС также обсудят, как наилучшим образом обеспечить интересы и цели в регионе, особенно в области безопасности и контроля над нелегальной миграцией в условиях, когда три центральных государства Сахеля управляются нелояльными к Евросоюзу режимами, пишет портал.

Ранее дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе сообщил ТАСС, что главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Нигера и способы поддержки возможной военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки на неформальной встрече в Испании 31 августа.