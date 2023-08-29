Связанная с РФ компания мужа премьера Эстонии финансировалась за счет займа от Каллас

По данным Eesti Päevaleht, размер займа составил €350 тыс.

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Премьер Эстонии Кая Каллас предоставила в 2022 году своему мужу Арво Халлику заем, часть из которого была направлена на финансирование компании Stark Warehousing, предоставлявшей складские услуги в России. Об этом сообщила газета Eesti Päevaleht.

Как указывает издание, размер займа составил €350 тыс., эти средства были выделены на возмездной основе консалтинговой компании Novaria Consult, принадлежащей мужу Каллас. Эта фирма, в свою очередь, владела 25% капитала транспортной компании Stark Logistics и 30% - Stark Warehousing, которая специализировалась на складском бизнесе в РФ. Сам Халлик в ответ на запрос издания подтвердил, что использовал средства, полученные от жены, для "финансовых инвестиций" в Novaria Consult, в том числе "для запуска Stark Warehousing". В то же время он отметил, что содержание подобных инвестиций якобы "никогда не было предметом обсуждения" между ними.

Газета отмечает, что ранее бизнесмен пообещал продать свою долю в Stark Logistics на фоне политического скандала, разгоревшегося из-за факта ведения компанией деятельности в России. Сама премьер Эстонии последовательно выступала в антироссийском ключе и до сих пор считается одной из самых ярых европейских сторонников Украины. В то же время, как указывает издание, Халлик "не дал подобного сигнала" (о продаже своей доли) в отношении Stark Warehousing. Бизнесмен также пока не ответил на запрос эстонского гостелерадио ERR, намерен ли он выйти из состава правления компании и продаст ли он свою долю в ее акционерном капитале.

Портал ERR сообщил 23 августа, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу эстонского премьер-министра, продолжала сотрудничать с Россией после начала конфликта на Украине. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала спецоперации РФ, то есть в марте 2022 года. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компании ее мужа в России, но отказалась уходить в отставку. Глава кабмина отметила, что всегда старалась разделять работу и семейную жизнь и якобы не располагает подробной информацией о бизнесе мужа.