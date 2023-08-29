СМИ: глава МИД Ирана посетит Бейрут на этой неделе

По данным телеканала Al Hadath, Хосейн Амир Абдоллахиян проведет двухдневные переговоры в Ливане

ТАСС, 29 августа. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян посетит Ливан с визитом на этой неделе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их данным, глава иранского МИД проведет переговоры в столице Ливана на протяжении двух дней. Его визит состоится перед поездкой в Бейрут спецпредставителя президента Франции по Ливану Жан-Ива Ле Дриана.

Информации о том, с кем именно планирует встретиться Абдоллахиян в Бейруте, телеканал пока не привел. В МИД Ирана сообщения о визите главы внешнеполитического ведомства не комментировали.

В последний раз Абдоллахиян посещал ливанскую столицу 27-28 апреля. Тогда он провел переговоры со спикером парламента Ливана Набихом Берри и премьер-министром Наджибом Микати, а также с генеральным секретарем "Хезболлах" Хасаном Насруллой и лидером "Исламского джихада" Зиядом ан-Наххалей. Стороны обсудили перспективы развития всестороннего сотрудничества между Ираном и Ливаном и положительные перемены, происходящие в ситуации на Ближнем Востоке.