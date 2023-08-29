В Сомали боевики из "Аш-Шабаб" захватили пять городов

Бои продолжались в течение двух суток

ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Правительственные силы Сомали оставили в центральной части страны после ожесточенных боев пять городов, в которые вошли отряды экстремистской группировки "Аш-Шабаб". Об этом сообщил новостной портал Somali guardian.

Армия покинула 28 августа города Вабхо, Освейн, Бадбуд, Галад и Масагавей, расположенные в штате Галмудуг, отмечает он. Бои продолжались в течение двух суток. По данным издания, правительственные силы потеряли убитыми 178 военнослужащих. Данных о потерях боевиков нет.

Группировка "Аш-Шабаб" возникла в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).