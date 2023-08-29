Франция заявила об уверенности в хороших перспективах своих отношений со странами Африки

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что использование "антифранцузской риторики не должно затмевать качество отношений с африканскими странами в большинстве случаев"

ПАРИЖ, 29 августа. /ТАСС/. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что уверена в позитивной динамике отношений между Парижем и странами Африки.

"Я уверена, что отношения между Францией и африканскими странами имеют хорошее будущее", - отметила Колонна в ходе ежегодного совещания в Париже с главами диппредставительств страны.

По ее словам, использование "антифранцузской риторики не должно затмевать качество отношений с африканскими странами в большинстве случаев".

25 августа военные, которые в конце июля устроили в Нигере переворот и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума, потребовали от посла Франции покинуть страну в течение 48 часов. По информации телеканала Al Hadath, посол не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, которое находится под контролем мятежников, и отказался встречаться с их представителями. МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от посла покинуть страну, поскольку агреман выдают "исключительно законные власти Нигера".

В первый день конференции, открывшейся 28 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французский посол в Нигере продолжит работу, несмотря на требования мятежников покинуть страну.

В проходящем в Париже совещании послов Франции участвуют главы дипмиссий в 160 странах и представители республики при 15 международных организациях.