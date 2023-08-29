Полиция Пакистана обвинила в нападениях на христиан "враждебные спецслужбы"

В ведомстве также добавили, что устранили "сеть врагов" страны

ИСЛАМАБАД, 29 августа. /ТАСС/. Полиция Пакистана обнаружила доказательства присутствия "враждебных спецслужб", в результате которого ранее в этом месяце были совершены нападения на церкви и представителей христианской общины в городе Файсалабад. Об этом заявил на пресс-конференции в Лахоре генеральный инспектор полиции пакистанской провинции Пенджаб Усман Анвар.

"Враждебные спецслужбы разработали хорошо продуманный и скоординированный заговор с целью отвлечь внимание от своего государства и переключить его на Пакистан с тем, чтобы дестабилизировать положение по всей стране", - утверждал Анвар.

Полиция в ходе расследования установила, что два подозреваемых, арестованных по делу о богохульстве и нападениях на церкви, по мобильной связи имели контакты с иностранными спецслужбами, приводит слова главы полиции Пенджаба газета The Express Tribune. "Мы ликвидировали сеть врагов Пакистана, таких инцидентов, как в Фейсалабаде, больше не будет", - добавил он.

Нападения мусульман на христианские церкви в этом городе произошли 16 августа после того, как в соцсетях стали распространяться фото и видео сожженных страниц Корана, якобы обнаруженных рядом с домами христиан. В нападениях были разграблены 22 церкви и сожжены около 10 домов христиан. Ущерб от вандализма составил десятки миллионов рупий. Полиция арестовала 180 подозреваемых в насилии в Фейсалабаде.

По пакистанским законам, осквернение Корана и богохульство считаются наиболее тяжкими преступлениями и караются смертной казнью. Несмотря на то, что ни один человек не был казнен по этой статье с 1947 года (провозглашение независимости Пакистана), по обвинениям в богохульстве в стране произошли внесудебные расправы над 89 гражданами.