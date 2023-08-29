Глава Минобороны Италии выступил за общеевропейское решение ситуации в Нигере

Решение не может быть принято только одной страной, сказал Гуидо Крозетто

РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил мнение, что решение по ситуации в Нигере должно приниматься на общеевропейском уровне, а не "только одной страной".

"Решение о том, что делать в Нигере, должно приниматься совместно и на европейском уровне, оно не может быть принято только одной страной", - сказал министр в интервью газете La Repubblica. "Я никогда не говорил, что с путчистами надо найти дипломатический канал. Наоборот. Я запросил и получил информацию о возможных опасностях для итальянского военного контингента - это моя первая забота, и я спросил, является ли отношение воинственным или толерантным: оно было толерантным", - добавил он.

Ранее портал EURACTIV со ссылкой на внутренний меморандум дипломатической службы ЕС сообщил, что министры стран Евросоюза на неделе обсудят стратегию по ситуации в Нигере и пересмотрят политику сообщества в отношении Сахеля. Согласно меморандуму, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель планирует спросить у государств-членов, как ЕС должен "адаптировать свой подход к Нигеру", а также "в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, какую позицию ЕС готов рассмотреть в отношении помощи в целях развития, миграционной безопасности и управления границами".

Дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе ранее сообщил ТАСС, что главы МИД стран ЕС обсудят санкции против Нигера и способы поддержки возможной военной интервенции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на неформальной встрече в Испании 31 августа.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах ранее заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.