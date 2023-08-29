В Литве проведут учения со стрельбами по целям в Балтийском море

Военные совершат более 100 выстрелов

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Артиллерийские учения со стрельбами по целям, находящимся в Балтийском море, проведут в Литве военные Бундесвера. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"С полигона Кайряй в течение вторника и среды (29 и 30 августа - прим. ТАСС) будут осуществляться стрельбы из 155-миллиметровых гаубиц PzH 2000 по целям, находящимся в 15-25 км от берега Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Будет произведено более 100 выстрелов. На время учений в акватории Балтийского моря будет ограничено судоходство и закрыта часть воздушного пространства.