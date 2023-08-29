29 августа, 08:46

Науседа считает, что в Литве к 2026 году развернут бригаду Бундесвера

Как ранее сообщил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, в конце квартала будет окончательно сверстан план размещения бригады

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Германия дислоцирует в балтийской республике бригаду своих вооруженных сил к 2026 году. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявила советник главы государства Аста Скайсгирите.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы бригада Бундесвера была развернута в Литве как можно быстрее. Президент поставил задачу, чтобы это произошло до 2026 года", - сказала она.

Находившийся в понедельник с визитом в Вильнюсе генеральный инспектор Бундесвера генерал-майор Карстен Бройер сказал журналистам, что в конце текущего квартала будет окончательно сверстан план размещения бригады, а в начале 2024 года предстоит приступить к его реализации. Разницу в сроках, о которых говорил президент Науседа и генеральный инспектор Бундесвера, Скайсгирите не пояснила.

На саммите НАТО, который проходил в июле в Вильнюсе, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что после создания Литвой необходимой инфраструктуры Германия с целью укрепления восточного фланга НАТО на долгосрочной основе разместит в балтийской республике "мощную бригаду" - дополнительно 4 тыс. военных. 

Теги:
ГерманияЛитваНауседа, Гитанас
© Информационное агентство ТАСС
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