Суд Пакистана приостановил трехлетний приговор экс-премьеру Хану по делу о мошенничестве

Приговор также предусматривал лишение Имрана Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет

ИСЛАМАБАД, 29 августа. /ТАСС/. Высокий суд Исламабада приостановил трехлетний приговор бывшему премьер-министру Пакистана, лидеру оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрану Хану по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан".

"Копия решения будет доступна в ближайшее время. Сейчас мы можем сказать только то, что запрос [Имрана Хана] был удовлетворен", - приводит газета Dawn слова судьи Аамера Фарука.

5 августа суд приговорил Хана к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве в связи с продажей ценностей из госхранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет.

Обвинения против председателя ДЗС в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от лидеров государств Ближнего Востока, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана.