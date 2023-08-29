29 августа, 09:03
Военная операция на Украине

На Украине признали, что Бухарест оказывает Киеву военную помощь

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что для Украины Румыния очень важная страна

БУХАРЕСТ, 29 августа. /ТАСС/. Румыния входит в число стран, которые оказали Украине помощь, в том числе военную, еще с первых дней вооруженного конфликта. Это заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью румынскому порталу hotnews.ro.

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"С моей точки зрения, для нас Румыния очень важная страна, которая предоставляет большой объем помощи, как гуманитарной, так и финансовой, и в отношении транзита, то есть позволяет использовать ее коридоры, - сказал он. - А также военная техника".

Таким образом, отмечает портал, Подоляк ответил на вопрос о том, почему в списке стран, которым Минобороны Украины по случаю Дня независимости выразило благодарность за поддержку, не было Румынии.

"Конечно, думаю, что это неправильно, - сказал советник главы офиса президента. - То есть, если благодаришь всех, то следует благодарить действительно все страны, которые помогают".

Подоляк подтвердил, что Украина ожидает военной помощи от Румынии. "Проблема в том, что военный потенциал таких стран, как Болгария, Румыния, Литва, Латвия и других, <...> нельзя сравнить с тем, что нужно сегодня на фронте, учитывая масштабы войны, - сказал советник главы офиса президента. - Он также несравним с арсеналом таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, США. Думаю, что страны, которые точно понимают все риски, и так предлагают все, что могут, ищут и другие возможности, основываясь на их бюджетных ресурсах". 

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УкраинаРумынияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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