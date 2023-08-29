На Украине признали, что Бухарест оказывает Киеву военную помощь

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что для Украины Румыния очень важная страна

БУХАРЕСТ, 29 августа. /ТАСС/. Румыния входит в число стран, которые оказали Украине помощь, в том числе военную, еще с первых дней вооруженного конфликта. Это заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью румынскому порталу hotnews.ro.

"С моей точки зрения, для нас Румыния очень важная страна, которая предоставляет большой объем помощи, как гуманитарной, так и финансовой, и в отношении транзита, то есть позволяет использовать ее коридоры, - сказал он. - А также военная техника".

Таким образом, отмечает портал, Подоляк ответил на вопрос о том, почему в списке стран, которым Минобороны Украины по случаю Дня независимости выразило благодарность за поддержку, не было Румынии.

"Конечно, думаю, что это неправильно, - сказал советник главы офиса президента. - То есть, если благодаришь всех, то следует благодарить действительно все страны, которые помогают".

Подоляк подтвердил, что Украина ожидает военной помощи от Румынии. "Проблема в том, что военный потенциал таких стран, как Болгария, Румыния, Литва, Латвия и других, <...> нельзя сравнить с тем, что нужно сегодня на фронте, учитывая масштабы войны, - сказал советник главы офиса президента. - Он также несравним с арсеналом таких стран, как Германия, Франция, Великобритания, США. Думаю, что страны, которые точно понимают все риски, и так предлагают все, что могут, ищут и другие возможности, основываясь на их бюджетных ресурсах".