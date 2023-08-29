СМИ: мятеж в Нигере может привести к смене режимов в Гане и Сенегале

В публикации журнала Foreign Policy со ссылкой на источники в правительстве США и экспертов говорится, что переворот в Нигере отражает неудачи во внешней политике Вашингтона на африканском векторе

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Переворот в Нигере может создать очаги нестабильности и привести к военным переворотам в других странах Западной Африки - Сенегале и Гане. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в правительстве США и экспертов.

"Если переворот (или, по официальной версии правительства США, "кризис") в Нигере не будет обращен вспять или не будет организована дипломатическая миссия, это может повысить риски военного переворота в других стабильных демократических странах региона, таких как Сенегал и Гана", - говорится в публикации.

Там отмечается, что США утратили контроль над ситуацией в Сахеле, и переворот в Нигере отражает неудачи во внешней политике Вашингтона на африканском векторе. Автор публикации подчеркивает, что США так и не признали кризис в Нигере "переворотом", что позволяет им продолжать отношения с этой страной.

В Нигере все еще функционирует американская военная база беспилотников, стоимость которой оценивается в $110 млн, а также остается в силе соглашение между США и Нигером о финансовой помощи на сумму $442,6 млн через агентство Millennium Challenge Corp., напоминает издание. Кроме того, в Нигере расквартировано около 1000 американских солдат.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Африки Мэри (Молли) Кэтрин Пхее совершила визит в Западную Африку и посетила Нигерию, Гану и Чад, а также встретилась с председателем комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки Омаром Алье Туре.