Президент Греции считает, что ЕС только выиграет от интеграции Западных Балкан

Катерина Сакелларопулу уточнила, что "это было бы выгодно" для обеих сторон

БЛЕД /Словения/, 29 августа. /ТАСС/. Евросоюз только выиграет от включения западно-балканских стран в состав сообщества. Такое мнение высказала президент Греции Катерина Сакелларопулу, выступая на XVIII Международном стратегическом форуме в городе Блед.

По ее словам, Греция всегда поддерживала членство западно-балканских стран в Евросоюзе. "Европа только выиграет от интеграции [в состав ЕС стран] Западных Балкан", - заявила она. "Это было бы выгодно для Европейского Союза и народов Западных Балкан. Это пошло бы на пользу обеим сторонам", - пояснила Сакелларопулу.

"Для нас лучше, если мы все вместе, но также важно, чтобы мы разделяли общие ценности, такие как демократия, свобода и верховенство закона", - считает политик. По ее мнению, борьба за сохранение демократии в Европе ведется на регулярной основе, в этом плане невозможно одержать окончательную победу.

В мае Еврокомиссия сообщала о подготовке плана ускоренной интеграции стран Балкан в Евросоюз, включающем расширение финансовых дотаций этим странам и требование от них ускорения реформ.