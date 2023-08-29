В Техасе назвали Байдена бессердечным за безразличие к иммиграции и наркозависимости

По мнению вице-губернатора штата Дэна Патрика, президента США не волнуют собственные граждане, которые умирают от передозировки опиода фентанила

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик назвал президента США Джо Байдена "бессердечным" человеком, которого не волнуют собственные граждане, которые умирают от передозировки опиода фентанила.

"Этот президент [Байден] бессердечный <...>. Когда вас не волнует, что ваши собственные граждане умирают от фентанила. Когда вас не волнует гуманитарный кризис, когда женщины и дети приезжают в эту страну и подвергаются изнасилованию и рабству <...>, сотрудники правоохранительных служб <...> умирают. Это именно бессердечный президент. Ему все равно", - сказал Патрик в интервью телеканалу Fox News.

В ноябре прошлого года губернатор Техаса Грег Эбботт объявил об экстренных мерах в рамках борьбы с нелегальной миграцией. На границе штата были размещены бойцы Национальной гвардии США и департамента общественной безопасности, которые начали заниматься выявлением, задержанием и выдворением нелегальных мигрантов.

Эбботт не раз обвинял администрацию Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией. В этом году власти Аризоны, Техаса и Флориды стали в массовом порядке отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города иностранцев, проникших в Соединенные Штаты после незаконного пересечения границы с Мексикой. Таким образом они протестуют против излишне мягкой, по их мнению, миграционной политики Байдена. По словам Эббота, уже более 24 тыс. мигрантов доставлены в другие штаты, в том числе в Вашингтон и Нью-Йорк.

Фентанил - опиоидный синтетический анальгетик, который сильнее морфина и героина в 100 и 50 раз соответственно. Из Мексики это вещество контрабандным путем попадает в США, где только в прошлом году от передозировки наркотиков умерли более 110 тыс. человек.