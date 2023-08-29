Подоляк указал на исключение Зеленским проведения выборов на Украине в военное время

Глава офиса украинского президента среди основных препятствий назвал, в частности, нехватку денег, трудности в организации агитационной кампании и голосования среди участников боевых действий

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский публично говорит о выборах с осторожностью, но на самом деле исключает их проведение в условиях военного положения. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Парламентские выборы должны пройти на Украине в октябре этого года, а президентские - весной следующего. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. Однако западные партнеры настаивают на их проведении: в частности, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что выборы президента должны пройти в срок, невзирая на боевые действия. После этого риторика Зеленского несколько изменилась, в своем последнем интервью украинскому телевидению он допустил проведение выборов при военном положении, если Запад их оплатит.

По словам Подоляка, Зеленский дает понять, что до окончания боевых действий выборов не будет. "Президент осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать <...>. В этом году [выборов] точно не будет", - сказал советник в эфире украинского телеканала "1+1", отвечая на вопрос о том, как трактовать заявление Зеленского о выборах в последнем интервью.

При этом Подоляк исключил проведение не только парламентских, но и президентских выборов в следующем году. Он дал понять, что Киев не намерен прислушиваться к словам сенатора США, назвав их лишь частью дискуссии. "Проводить во время [боевых действий] выборы - это будет означать ограничить значительное число людей в их правах. Мы на это не пойдем, это же очевидные вещи", - сказал советник, отвечая на вопрос ведущего о том, будет ли офис Зеленского ориентироваться на заявление Грэма относительно сроков проведения президентских выборов.

Подоляк считает основными препятствиями для выборов нехватку денег, трудности в организации агитационной кампании и голосования среди участников боевых действий, обеспечение безопасности и невозможность перерегистрации избирателей в короткие сроки. Он пояснил, что из своего региона или за границу выехали больше 14 млн украинцев.

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов. В июле парламент продлил военное положение еще на 90 дней, что ставит под вопрос проведение октябрьских выборов в Раду. Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении выборов в предусмотренные сроки.