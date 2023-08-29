29 августа, 09:28

Нетаньяху поручил министрам согласовывать с ним любые секретные встречи

Как сообщило радио Kan, решение приняли после инцидента с тайной встречей главы МИД Израиля с ливийской коллегой, что привело к ее отстранению

ТАСС, 29 августа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам согласовывать с ним все публикации и проведение секретных переговоров после инцидента с тайной встречей главы МИД Израиля с ливийской коллегой, что привело к ее отстранению. Об этом сообщило радио Kan.

По его информации, переговоры могли быть не согласованы с премьер-министром страны. Канцелярия Нетаньяху отказалась комментировать, знал ли он о встрече глав МИД и был ли причастен к решению опубликовать информацию о переговорах.

В воскресенье премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой Эли Коэном. В отношении главы МИД было начато расследование. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш на прошлой неделе в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о прошедшей встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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