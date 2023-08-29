Литва заявила, что выход из конвенции по кассетным боеприпасам нанесет ущерб имиджу страны

Он также вызовет негативную реакцию международного сообщества, отметила советник президента республики Аста Скайсгирите

ВИЛЬНЮС, 29 августа. /ТАСС/. Выход Литвы из конвенции, запрещающей использование кассетных боеприпасов, вызовет негативную реакцию международного сообщества и нанесет урон имиджу страны. Об этом в эфире радиостанции Žinių radijas заявила советник президента республики Гитанаса Науседы - Аста Скайсгирите.

"Отказ от международных договоренностей всегда сказывается на престиже. Выход из них без последствий не бывает", - ответила она на вопрос о возможности выхода Литвы из конвенции.

Советник согласна с тем, что дискуссии по вопросу кассетных боеприпасов возможны, но следует всесторонне оценить, что даст Литве выход из конвенции, запрещающей их использование. "Надо тщательно проанализировать последствия такого шага", - отметила Скайсгирите.

Глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас на прошлой неделе заявил, что участие в конвенции ограничивает обороноспособность Литвы. По его словам, Вильнюс намерен выйти из конвенции, уже подготовлены соответствующие предложения.