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Саммит БРИКС - 2023

Президент Ирана считает, что членство страны в БРИКС и ШОС поможет в борьбе с санкциями

Эбрахим Раиси отметил, что экономический потенциал Ирана позволит укрепить положение обоих сообществ на международной арене

ДУБАЙ, 29 августа. /ТАСС/. Присоединение Ирана к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поможет исламской республике преодолеть негативные последствия западных санкций. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

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"Наше членство в глобальном альянсе БРИКС и присоединение к региональной Шанхайской организации сотрудничества определенно могут сыграть свою роль в борьбе с санкциями США", - сказал Раиси на пресс-конференции в Тегеране.

Он отметил, что экономический потенциал Ирана позволит укрепить положение обоих сообществ на международной арене. "Учитывая наши многочисленные возможности, мы считаем членство Ирана в БРИКС и ШОС, а также участие в других региональных альянсах очень эффективным, - подчеркнул он. - Этот эффект обоюдный, поскольку пользу от членства Ирана смогут извлечь все участники объединений, включая нас самих". 

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ИранСаммит БРИКС - 2023
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